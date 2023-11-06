وزير السياحة يفتتح الجناح المصري ببورصة لندن.. صور

افتتح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، الجناح المصري بمعرض السفر العالمي WTM لندن، بالعاصمة البريطانية، والذي تستمر فعالياته حتى 8 نوفمبر الجاري، ويعد ثاني أكبر تجمع سياحى عالمي خلف بورصة برلين ITB.

وزير السياحة ورئيس هيئة التنشيط

ويحضر المعرض الدولي كبار المسؤولين السياحيين البريطانيين وعددا كبيرا من وزراء السياحة من مختلف دول العالم بجانب ممثلي كبرى شركات السياحة والطيران في العالم، كما شارك في افتتاح الجناح المصري عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية، وعددا من ممثلي شركات السياحة والطيران والفنادق المصرية المشاركة.

الجناح المصري

وتشارك مصر فى بورصة لندن السياحية WTM بجناح على مساحة 650 متر مربع وتم تصميمه على شكل فرعونى مستوحى من أحد المعابد الفرعونية، وتشارك به نحو 65 شركة سياحة وفندق مصري بهدف الترويج للمنتجات السياحية المصرية، والتعاقد على رحلات الموسم الشتوي الذي ينطلق بالتزامن مع المعرض الدولي.