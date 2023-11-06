"مجلس الأمناء" بطور سيناء يشارك في تكريم المدرسة الثانوية التجارية بنات

شارك مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة طور سيناء التعليمية، اليوم الإثنين، فى حفل تكريم الطالبات المتفوقات بالمدرسة الثانوية التجارية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.
وسلم المهندس عبد السميع أبو العلا، رئيس مجلس الأمناء، درع المجلس لمدير المدرسة سيد حفني ؛ لتميزه فى إدارة المدرسة، جاء ذلك بحضور أحمد سليم، والمهندس عبد الحفيظ إسماعيل، وإبراهيم نايل، أعضاء المجلس وسيد منصور متابع المديرية.
أجمعت الطالبات المكرمات أن تكريمهن يمثل دافعًا لهن لمواصلة التميز والسعي نحو التفوق، وأكدن أن التكريم له العديد من الجوانب الإيجابية منها التأكيد على اهتمام مجلس الأمناء والقيادات التعليمية بالتفوق العلمي الذي يمثل بوابة الانطلاق نحو التميز والنهضة لمصر الحبيبة.