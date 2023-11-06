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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. استمرار العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب بجنوب بورسعيد

مجمع الصناعات الثالث
مجمع الصناعات الثالث للشباب
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرًا.

وأشار المحافظ إلى أن مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها ( مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات و أنشطة هندسية) وذلك بإجمالي 72 مصنع بحد اقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 - 360 - 540 - 720 - 900 - 1080 - 1260 - 1440 - 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

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