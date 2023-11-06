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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأساقفة حسام نعوم يمنح سر التثبيت في كنيسة العائلة المقدسة في الرينة

المطران حسام نعوم
المطران حسام نعوم
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ترأس رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس المطران حسام نعوم خدمة الشّركة المقدّسة الاحتفاليّة في كنيسة العائلة المقدّسة الأنچليكانيّة الأسقفيّة في الرينة، وذلك عشيّة أحد جميع القدّيسين، عاونه كاهن الرعيّة القس حنا دله بمشاركة لفيف من رعاة المطرانيّة وبحضور جمع غفير من الرعيّة، حيث قام رئيس الأساقفة نعوم بمنح سرّ التثبيت لرهط من أبناء الرعية، بوضع الأيدي ومسحة زيت الميرون المقدّس.

رحّب القس دلّه برئيس الأساقفة نعوم ووجه كلمة تشجيعيّة للمثبّتين وحثّهم على الاستمرار في حضور اللقاءات الروحيّة في الكنيسة.

وفي عظته تحدّث المطران نعوم عن معنى عيد جميع القدّيسين في الكنيسة وعلاقته مع الاحتفال بالتثبيت. 

وذكر أنّ جميع المؤمنين يسيرون على درب القداسة، مشيرا إلي أنّ القدّيسين هم الذين يعيشون التطويبات حسب تعاليم السيد المسيح في (متى 5: 1-12).

وبعد الخدمة مباشرة تبادل الجميع التهاني في قاعة الكنيسة.

 


 

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