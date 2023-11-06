صاحب محل يقتل بائع متجول طعنا بمطواة فى دار السلام

أقدم صاحب محل على قتل بائع متجول طعنا بمطواة بسبب قيام المتوفى ببيع ملابس امام محله بدار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبال (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم) بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

زعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ووتولت النيابة العامة التحقيق.

