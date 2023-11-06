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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أطباء إسرائيليون يطالبون جيش الاحتلال بقصف مستشفيات غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة
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طالب نحو 100 طبيب وأساتذة جامعيون في مجال الطب بإسرائيل الجيش بقصف المستشفيات في قطاع غزة المحاصر والفقير، مع دخول الحرب شهرها الثاني، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية.

ووجه هؤلاء رسالة إلى الجيش الإسرائيلي رسالة يدعون فيها إلى قصف المستشفيات، وخاصة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بزعم أن حركة حماس تستخدمه لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

ودعوا "بشكل عاجل" في الرسالة التي نشرتها مواقع إخبارية إسرائيلية، إلى ضرب هذه المستشفيات، التي تحولت إلى "أوكار للإرهابيين".

وقالوا: "إن المكان الذي يستخدم للإرهاب ليس مستشفى محميا من الحرب".

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الدعوة غير مسبوقة من جانب الأطباء.

اعتداءات جيش الاحتلال قصف المستشفيات في غزة