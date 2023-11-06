بالفيديو.. "الهلال الأحمر": المساعدات التي قدمتها مصر تفوق المقدمة من الدول العربية

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إن الهلال الأحمر قام بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني منذ يوم 8 أكتوبر بجانب منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة وكل المؤسسات الموجودة في مصر لإيصال المساعدات للجانب الفلسطيني.

وأضاف "زايد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المساعدات التي قدمتها مصر تفوق المساعدات التي قُدمت من الدول العربية، ومطار العريش الدولي مازال يستقبل العديد من الطائرات، حيث يعمل الشباب المصري ليل نهار".

وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء: "الشباب المصري عملوا أكثر من 80 ألف ساعة عمل بداية من تفريغ الطائرات حتى إعادة شحنها في مخازن وإعادة توصيلها إلى غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وثمة تعاون تنسيق ومستمر بين حياة كريمة وبنط الطعام والتحالف الوطني وكل المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع حتى في طريقة التعامل مع ذوي المصابين والجرحى الذين وصلوا المستشفيات".