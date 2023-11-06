صفقة الأهلي الجديدة.. مفاوضات مكثفة لضم عمر كمال عبد الواحد بتوصية من "كولر"

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة عمر كمال عبدالواحد ظهير ايمن نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأصبح عمر كمال عبدالواحد هدف مسئولي الأهلي، في الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف الفريق خاصة أن اللاعب يجيد اللعب في اكثر من مركز ويعتير من نجوم الدوري في الموسم الحالي وأحد لاعبي منتخب مصر الاساسيين.

وتسعى لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي لحسم التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد ليكون أول صفقات النادي في الميركاتو الشتوي، لتدعيم صفوف الفريق بعد توصية المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وكشفت مصادر داخل الاهلي أن إدارة التعاقدات بالنادي تكثف المقاولوت مع عمر كمال عبدالواحد ونادي فيوتشر في الفترة الاخيرة للتوصل إلى اتفاق لضم اللاعب رسميا.

وأضاف المصدر أن جلسة جمعت بين أمير توفيق مدير التعاقدت بالأهلي وعمر كمال عبدالواحد ووكيل اعماله في الفترة الاخيرة وابدى اللاعب موافقة مبدئية على الانضمام للقلعة الحمراء ولكن طلب من مسئولي الأهلي التفاوض مع نادي فيوتشر.

وكان الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي السابق اكد في تصريحات تليفزيونية أن النادى الاهلى بدأ التفاوض الرسمى للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لحسم الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير إن الأهلى بدأ التفاوض بشكل مع عمر كمال عبد الواحد، في اليومين الماضيين ولكن اللاعب لم يوقع، ويضع الأولوية للأهلى، ورفض وضع شروطا مادية للتوقيع في انتظار موقف نادي فيوتشر.