بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري الرافض للتهجير نجح في تعديل بعض المواقف الغربية

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن الموقف المصري الرافض لتهجير أهالي غزة نجح في تعديل بعض المواقف الغربي، في ظل ثبات هذا الموقف وتكراره من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن خطة دولة الاحتلال كانت من البداية أن يتم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبالتالي يصبح المجال مفتوحا بسيناريوهات مختلفة ومتعددة".

وأضاف "إكرام" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين:" أن ترتيبات الدولة المصرية ومنذ اليوم الأول كان لها أثرها كبير في المواقف الدولية المختلفة، ورأينا مؤخرا اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي على سبيل المثال، حيث تم التأكيد من بلينكن على عدم تهجير الفلسطينيين لأي مكان آخر، وهذا هو موقف عدة دول أخرى".

وأكد، أن الموقف المصري الثابت والواضح والذي تم التأكيد عليه أكثر من مرة أحدث مثل هذه التغيرات، وهو ما يتوافق أيضا مع الموقف الفلسطيني، حيث يتمسك الفلسطينيون بأرضهم.