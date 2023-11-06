بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: مشروعات الدولة المصرية ساعدت على تمكين المرأة السيناوية

قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، إن مشروعات الدولة المصرية ساعدت على تمكين المرأة السيناوية، وهو ما يأتي في ظل الاهتمام بتطوير الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية التي تستحوذ على عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية الموجودة، والذي يرتبط بعدد من القطاعات الأخرى مثل القطاع السياحي.

وأضاف "فرج" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "أن أي شخص يزور سيناء يشتري من المنتجات هناك أو يقتني إحدى المشغولات اليدوية، وبالتالي، فإن دور المرأة مهم جدا في النشاط الاقتصادي بسيناء، في ظل التطوير الحادث، وسيتم تمكينها في المصانع والمناطق الاقتصادية الموجودة او المزمع إنشاؤها".

وتابع: "البيئة العامة هناك في سيناء تشير إلى أن المرأة تعمل بشكل كبير في الأنشطة الحرفية واليدوية، ولكن سيكون هذا الامر بشكل مختلف في المستقبل، حيث سيتم تنظيم معارض مستدامة للمنتجات التي تنتجها ربات البيوت وسيتم منح فرصة أكبر لزيادة دخول الأسر وتمكين حقيقي على الأرض وتنويع الأنشطة الاقتصادية واختلافها عن الفترة الماضية".