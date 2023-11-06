"ريادة مصر وأثرها على أزمة معبر رفح" ندوة في صالون الجراح الثقافي

اكد الدكتور نبيل حلمى، استاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الاسبق، دور مصر المحورى والتاريخى في ملف القضية الفلسطينية على مر العصور والازمنة، مشيرا الى ان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى بخطى دؤبة لحلها في ظل ما تفرضه الظروف الحالية، مشددا على ان مصر بكل نفوذها لم ولن تدخر جهداً في الحرب الفلسطينية الجارية منذ شهر من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ندوة صالون الجراح الثقافي بقيادة الدكتور جمال السعيد ، التى اقيمت مساء امس ، تحت عنوان "ريادة مصر وأثرها على أزمة معبر رفح" ، بحضور والإعلامي نشأت الديهي واللواء محمد الشهاوي والكاتب الصحفي نبيل عمر.

واشار حلمى الى انه خلال الفترة الأخيرة هناك تحركات من قبل القيادة السياسية على أعلى مستوى في هذا الملف ، مؤكد أهمية نجاح جهود الدولة المصرية في إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى، مما يدلل على قوة الدولة المصرية وجهودها ومواقفها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.