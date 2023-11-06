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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أستاذ استثمار: عدد كبير من قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي تخسر بسبب الحرب

هشام ابراهيم
هشام ابراهيم
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قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن عددا كبيرا من قطاعات الاقتصاد في دولة الاحتلال الإسرائيلي تخسر بسبب الحرب الراهنة في قطاع غزة، وكذلك منطقة الشرق الأوسط، والمجتمع الدولي ككل يدفع ثمنا كبيرا للغاية. 

وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن  كل قطاعات النشاط الاقتصادي ستتأثر في دولة الاحتلال، فقد كان جزءً من قوة العمل هناك يعتمد على مواطني غزة.

وتابع، أن التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني كان يسير بشكل طبيعي قبل أحداث السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الدعم الغربي للاقتصاد الإسرائيلي مهم، حيث وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساندة مالية كبيرة لأوكرانيا وإسرائيل، ولكن هذا الأمر يضغط على الاقتصاد الأمريكي، فقد أصبح المواطن الأمريكي يتساءل عن هذه المساندة المالية وأسبابها التي تأتي على حساب المواطن الأمريكي. 

الشرق الأوسط الاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي الحرب قطاع غزة