ضبط أجولة سكر بدون فواتير في حملة تموينية بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز و محال بيع السلع الغذائية ومتابعة المنظومة التموينية، والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بأسعارها وكذلك ، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين بعمل حملة أسفرت عن ضبط كميات من السكر معبأة فى أجولة بدون فواتير ، لدى أحد التجار بدمياط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك ، كما يجرى تنفيذ حملات دورية تستهدف كافة المراكز والمدن لمتابعة تلك المنظومة.

وشنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط حملات مرور يومية على محلات الجزار ة والمطاعم حيث قام الدكتور طارق ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بالادارة بضبط 130كجم لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الادمي وكذلك تم ضبة عدد5 خراف ضاني مذبوحة خارج المجازر وتم تحرير المحاضر للمخالفين

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط على شن حملات مكبرة للرقابة على محال بيع الأغذية تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية حيث تستمر جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بكبح جماح المخالفين لقوانين و اشتراطات الآمن الغذائي و وضعهم تحت طائلة القانون .

تضمنت الجولة التفتيشية ثمانمائة ستة و تسعون منشأة غذائية وجد اربعمئة و سبعون منها تدار بدون ترخيص و سبعة و أربعون بها خطر داهم على الصحة العامة تم التوصية بغلقها إداريا و إيقاف العمل بها .

كما تم علي إثر ذلك تحرير مئتين خمسة و عشرون محضرا لوجود مخالفات متنوعة و إعدام حوالي تسعة طن من الأغذية التالفة و غير صالحة للاستهلاك الادمى بالإضافة إلى ألف لتر من العصائر و المشروبات و زيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره ، إضافة إلي ثلاثة آلاف و نصف طن متنوعة من الغذاء الفاسد ما بين أسماك مجمدة و منتجات ألبان و أرز ، و اربعمئة و ثلاثون لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية .