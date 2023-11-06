تعرف على برنامج «رجال يد الأهلي» اليوم

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة النور السعودي المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء على صالة الدمام، في أولى مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة «السوبر جلوب».

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة بتناول الفريق وجبة الإفطار.

ويغادر الفريق فندق الإقامة في الثانية والنصف عصرًا للتوجه إلى صالة النهضة بالدمام، لخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة النور السعودي غدًا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت فجر اليوم إلى مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الأهلي يأتي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، كل من :خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي ، و ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والأسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير الإداري ، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق ومعاونيه عمرو عصام وعبدالله حسن. بالإضافة إلى اللاعبين: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبدالرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.