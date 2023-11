في يوم مولدها.. جوائز إيما ستون في عالم هوليوود

ولدت نجمة هوليوود إيميلي جين ستون، الشهيرة بـ "إيما ستون" في 6 نوفمبر 1988 في سكوتسديل بولاية ريزونا في الولايات المتحدة، كان والدها جيفري تشارلز ستون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مقاولات عامة، بينما كانت والدتها كريستا جين ستون ربة منزل.

قدمت إيما ستون أول عرض تلفزيوني لها في عام 2004 ضمن مسلسل تلفزيوني أميريكي يدعىThe Partridge Family، وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة لعبت أدوارًا ثانوية في العديد من البرامج التلفزيونية الأخرى، مثل: Malcolm in the Middle و Drive.

وفي عام 2007، قامت ببطولة أول فيلم كوميدي وهو Superbad للمخرج غريغ موتو، يحوي الفيلم العديد من الممثلين مثل: جوناه هيل، مايكل سيرا، وسيث روجين، حيث لعبت إيما دور ممثل مساعد بشخصية تدعى Jules وحصلت على جائزة هوليود للشباب على أدائها الرائع فيها.

في السنوات اللاحقة شاركت إيما بدور مساعد ضمن الفيلم الكوميدي الأمريكي The Rocker من إخراج بيتر كاتانيو، يتتحدث الفيلم عن شاب موسيقي فاشل يقوم بجولة مع فرقة ابن أخيه، حيث تظهر إيما في شخصية تدعى أميليا.

في عام 2009 ظهرت إيما في دور مساعد آخر في فيلم Ghosts of Girlfriends Past من إخراج مارك واترس، حيث لاقى الفيلم نجاحًا تجاريًا جيدًا. كما مثلت في العديد من الأفلام مثل Paper Man و Zombieland عام 2009، وفيلم Friends With Benefits عام 2011، وفيلم Crazy Stupid Love عام 2011.

بدايات تألقها الباهر في عالم هوليوود:.

حصلت إيما على الكثير من الشعبية والتقدير في مشاركتها في فيلم The Amazing Spider-Man 2012، والذي كان يتحدث على شعبية سبايدرمان أحد أبطال مارفيل كوميكس، وكان الفيلم من إخراج مارك ويب، وفي العام التالي ظهرت في فيلم الغموض الأميركي Gangster Squad والفيلم الكوميدي Movie 43، وفي فيلم The Croods فيلم الانيميشن والمغامرة والكوميديا، كما ظهرت بشكل متكرر كمضيفة في برنامج تلفزيوني يدعى Saturday Night Live.

في عام 2014 عادت إيما في دور Gwen Stacy فيلم The Amazing Spider-Man 2، ولاقى الفيلم نجاحًا تجاريًا كبيراُ كما سابقه، كما أدت لاحقًا أدوارًا في العديد من الأفلام مثل Magic in the Moonlight عام 2014 – Aloha عام 2015 وفيلم Popstar: Never Stop Never Stopping عام 2016.

Marmaduke 2010 فيلم أمريكي كوميدي، كان واحدًا من أكثر أعمال إيما نجاحًا إخراج توم دي، حيث تلعب فيه دورًا هامًا بالإضافة إلى العديد من الممثلين أمثال: أوين ويلسون، وجورج لوبيز، وستيف كوبغان، ومارلون وايانز، وقد حصد الفيلم أرباحًا لا بأس بها وتم ترشيحه لجائزة Teen Choice Award.

أبرز الجوائز التي حصلت عليها:.

أبرز أدوار إيما وأكثرها نجاحًا كان في عام 2016 في الكوميديا الموسيقية La La Land كتابة وإخراج داميان شازيل، لاقى الفيلم نجاحًا مبهرًا وحصل على العديد من جوائز الأوسكار، وقد كان الفيلم الأكثر نجاحًا في ذلك العام، حيث يروي قصة موسيقي وممثلة طموحة يلتقيان ويقعان في الحب، وحصلت إيما على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة عن أدائها لهذا الدور.

حصلت إيما على 30 جائزة من أصل 92 تم ترشيحها لها حتى شهر أيار 2017، ومن بين الجوائز التي فازت بها جائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب وجائزة أكاديمية الأفلام البريطانية والجوائز الثلاثة هي لأفضل ممثلة، لدورها في فيلم LA LA Land.، كما حصلت على ثلاث جوائز من نقابة الممثلين لأدورها في The Help – Birdman – La La Land.

بعض الجوائز الأخرى التي حصلت عليها إيما جائزة أفلام اختيار النقاد Critics Choice Movie Award لفيلم The Help، وجائزة اختيار الأطفال Nickelodeaon Kids لفيلم The Amazing Spiderman.