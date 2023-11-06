أبطال آسيا.. تغيرات بالجملة فى التشكيل المتوقع للهلال أمام مومباى 

يحل فريق الهلال السعودى، ضيفاً تقيلاً فى تمام السادسة من مساء اليوم الأثنين، على نظيره مومباى سيتى الهندى، وذلك على ملعب "مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال آسيا.

وظهرت ملامح التشكيل المتوقع الذى استقر عليه البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفنى للهلال، حيث يتجه لإراحة الحارس المغربي ياسين بونو، فيما سيفقد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للإصابة.

والدفع بالخماسي "كوليبالي وروبن نيفيز ومالكوم وديلجادو وميتروفيتش":



وجاء التشكيل المتوقع للهلال كالتالى:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشيل ديلجادو، عبد الله الحمدان، مالكوم

خط الهجوم: ميتروفيتش .



ويحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، وبفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي، بينما يتذيل مومباي سيتي ترتيب المجموعة دون نقاط.