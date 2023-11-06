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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة رجال يد الأهلي تصل السعودية

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي منذ قليل مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تقام خلال الفترة من ٧ حتى ١٢ نوفمبر الجاري.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، كل من :خالد العوضي مدير  عام النشاط الرياضي ، و ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والأسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير  الإداري ، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق ومعاونيه عمرو عصام وعبدالله حسن.

بالإضافة إلى اللاعبين: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبدالرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.

كأس العالم للأندية سوبر جلوب الأهلى محمد الغزاوي المملكة العربية السعودية