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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تموين المنيا": ضبط 284 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق

تموين المنيا يضبط
تموين المنيا يضبط 284 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز
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حررت مديرية التموين بالمنيا، 284 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية خلال اليومين الماضيين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت خلال اليومين الماضيين عن تحرير 284 مخالفة تموينية منها 210 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر-عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان -اختراق ماكينة مخبز)، و72 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية- بيع بأزيد من السعر المقرر- مجهولة المصدر-ذبح خارج المجازر – منتهية الصلاحية )، بالإضافة إلى مخالفتين فى مجال المواد البترولية.
 

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الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا الرقابة على المخابز اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا المواد البترولية