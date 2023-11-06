"تموين المنيا": ضبط 284 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق

حررت مديرية التموين بالمنيا، 284 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية خلال اليومين الماضيين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت خلال اليومين الماضيين عن تحرير 284 مخالفة تموينية منها 210 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر-عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان -اختراق ماكينة مخبز)، و72 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية- بيع بأزيد من السعر المقرر- مجهولة المصدر-ذبح خارج المجازر – منتهية الصلاحية )، بالإضافة إلى مخالفتين فى مجال المواد البترولية.



396778770_180575458378517_6591376172440643964_n

396502336_648984140721342_3473167403827066213_n

385527894_306933795491300_6520964101067635627_n

387416007_871254974397412_6820877854826380607_n