حدث في مثل هذا اليوم.. 66 عامًا على تأسيس جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود هى ثانى أكبر جامعة بالعالم من حيث المساحة، وقد خصصت حكومة المملكة العربية السعودية لهذه الجامعة ما يعادل 1% من ميزانية الدولة سنويا ، وقد بدأت جامعة الملك سعود نشاطها بافتتاح كلية الآداب كأول كلية بالجامعة في عام 1378هـ (1958م)، وكان عدد الطلاب المسجلين فيها في ذلك العام 21 طالباً في مرحلة البكالوريوس و 6 طلاب في مرحلة الدراسات العليا، بينهم طالبة واحدة، ثم تلتها بعد عام واحد كلية العلوم، ثم توالي إنشاء الكليات في الجامعة حتى أصبحت تضم الآن (24) كلية.

تعتبر جامعة الملك سعود جامعة سعودية تقع فى مدينة الرياض، وتم افتتاحها فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1957، وتعتبر ثانى جامعة تأسست فى المملكة بعد جامعة أم القرى، وكان ذلك عندما أمر الملك عبد العزيز بتأسيس كلية الشريعة بمكة عام 1369 هـ لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية قياما فى المملكة العربية السعودية، وتم تغيير اسمها إلى جامعة الرياض فى عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، وأعيد تسميتها بجامعة الملك سعود فى عهد الملك خالد بن عبد العزيز والذى رأى أثناء رعايته لأحد حفلاتها الختامية إعادة اسمها الأول فكان ذلك.

تتمتع بعض كليات الجامعة باعتماد دولي من قبل بعض المنظمات المتخصصة، فكلية الهندسة حاصلة على الاعتماد من هيئة الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتقنية الأمريكية وكلية علوم الأغذية والزراعة حاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي من قبل الهيئة الزراعية الكندية (AIC) لبرامج كلية علوم الأغذية والزراعة الثمانية، كما حصلت كلية المجتمع على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الهيئة الأمريكية للاعتماد الأكاديمي وللمدة القصوى وهي ست سنوات قادمة، وذلك لجميع برامجها الأكاديمية (الأجهزة الطبية، علوم الحاسب ،إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، إدارة أعمال التأمين، إدارة المبيعات)