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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقوط أجزاء من عقار دون إصابات بحي الجمرك في الإسكندرية

سقوط أجزاء من عقار
سقوط أجزاء من عقار
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شهدت منطقة رأس التين بحي الجمرك الإسكندرية، اليوم، سقوط أجزاء من عقار دون أي إصابات.

وأضاف بيان حي الجمرك اليوم، أنه في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، وفور ورود بلاغاً بسقوط أجزاء من العقار ٣٠ قصر رأس التين توجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية بالحي إلى المكان المذكور.

وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من بلكونة بالدور ١٥ دون إصابات ، والعقار صادر له قرار هدم جزئي بإزالة الدور ١٥ و ١٦ ، وترميم باقي العقار ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بقسم شرطة الجمرك للتنبيه على مالكي وشاغلي العقار بسرعة تنفيذ القرار حفاظاعلى سلامة المواطنين، وجاري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة لإتخاذ القرار المناسب لحالة العقار الحالي  .

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار محافظ الإسكندرية قصر رأس التين