بالفيديو.. الزراعة: 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة

كشف الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، أهمية والهدف من تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان.

وقال "سلام" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إن مراكز تجميع الألبان كان ضمن مجمع زراعي خدمي بمدينة السادات في محافظة المنوفية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، موضحًا أن المجمع يضم مشروع لإنتاج حيواني متكامل عبارة عن 5 محطات لإنتاج تسمين الحيوانات بطاقة 300 طن شهريا بالإضافة إلى محطة لإنتاج الألبان ومركز لإنتاج ألبان نموذجي فضلا عن وجود وحدة بحثية لإنتاج بدائل الأعلاف.

وتابع، أن الرئيس السيسي أطلق مراكز تجميع الألبان ضمن المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان بهدف توفير كوب لبن نظيف لكل مواطن.

وأردف، أن عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه قبل إطلاق مشروع تجميع الألبان كان يتم العمل في المراكز بعيدا عن رقابة وزارة الزراعة إلى أن صدر القرار الوزاري بإصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبان بإشراف وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بشكل مباشر على مراكز تجميع.

وأشار إلى أن الحصر الميداني أسفر عن وجود 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة، مشيرًا إلى أن بداية الخطة للمشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، كمرحلة أولى تطوير وإنشاء 205 مركز على مستوى الجمهورية، حتى بلغ عدد المراكز حتى الوقت الحالي 282 مركزا على مستوى الجمهورية.