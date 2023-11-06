إخماد حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المراتب في البدرشين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المراتب بقرية أبوصير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.
تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع لإنتاج المراتب بقرية أبو صير بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.