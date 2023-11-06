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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إليزابيث بورن: ارتفاع حصيلة القتلى الفرنسيين في إسرائيل إلى 40

رئيسة الوزراء الفرنسية
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن
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ذكرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أن حصيلة الفرنسيين الذين قتلوا في الهجمات التي استهدفت إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 40 فرنسيا، مضيفة أن 8 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. 
وقالت بورن - في تصريحات صباح اليوم الاثنين - إن 40 فرنسيا قتلوا، في حين أن 8 أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفة أن بعضا منهم رهائن. 
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها على اتصال دائم مع جميع عائلات الرعايا الفرنسيين المفقودين أو المحتجزين.. مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى بتلك العائلات خلال جولته إلى الشرق الأوسط، وأيضا التقت بهم وزيرة الخارجية كاترين كولونا في 15 أكتوبر الماضي في تل أبيب.
 

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