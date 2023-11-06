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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"حقوق الإنسان" بالشيوخ تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءت حاسمة ضد الكيان الصهيوني

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق
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قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام قنبلة نووية لتدمير قطاع غزة، يعد أمرا خطيرا للغاية في ظل صمت رهيب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، أن تصريح الوزير الإسرائيلي إقرار واضح بمذابح الكيان الإسرائيلي في غزة، مطالبة مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءت حاسمة وسريعة ضد الكيان الصهيوني.

وأوضحت: أن العقاب الجماعي الذي تتخذه إسرائيل منهجا ضد المدنيين الأبرياء في فلسطين يعد عمل غير إنساني ولا بد من قيام المجتمع الدولي بدوره في وقف قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وإدخال كافة المساعدات إلى الفلسطينيين الأبرياء.

وشددت على أن تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية يعد تهديدا مباشرا للسلام في الشرق الأوسط بأكمله، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمتلك تاريخ طويل من التطرف والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي الاحتلال الإسرائيلي قنبلة نووية قطاع غزة