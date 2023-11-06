بالفيديو.. "الأرصاد": استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع نسب الرطوبة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير مستمرة منذ الأسبوع الماضي، ومن أهم دلائلها وجود الشبورة المائية الكثيفة والتي نلاحظها اليوم وخلال الأيام الماضية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الشبورة المائية سببها وجود امتداد في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار وهو ما يساعد بشكل كبير على احساسنا بارتفاع درجات الحرارة ويحجز الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وتابعت، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة والتي نشعر بها خلال فترات النهار والليل، وبالتالي فأن درجات الحرارة اليوم ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تسجل 32 درجة مئوية.