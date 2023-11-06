وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تركيا، اليوم الاثنين، في ما يبدو أنه محاولة لتهدئة غضب أنقرة حيال الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في غزة.

وأفادت فضائية “سكاي نيوز” عربية، في نبأ عاجل لها، بأن بلينكن يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة.

أصبح الاستقبال الخافت التي حظي به وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في أنقرة أحد أكثر المواضيع إثارة في القطاع التركي من شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي المطار لم يكن في استقبال بلينكن، الذي سبق أن انتقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب موقفه "المتحيز" تجاه التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، سوى سفير واشنطن في أنقرة جيفري فلاك، ومدير شئون السياسة الثنائية مع أمريكا في الخارجية التركية.