وزير الدفاع الأمريكي يشدد على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة

شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم /الاثنين/، على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية لهم.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي - خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكبار مستشاريه - في وقت سابق - إسرائيل من أنه سيصبح من الصعب عليها بشكل متزايد تحقيق أهدافها العسكرية في غزة مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.

