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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الأمريكي يشدد على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم /الاثنين/، على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية لهم.
كما أكد وزير الدفاع الأمريكي - خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكبار مستشاريه - في وقت سابق - إسرائيل من أنه سيصبح من الصعب عليها بشكل متزايد تحقيق أهدافها العسكرية في غزة مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.
 

وزير الدفاع الأمريكي حماية المدنيين في قطاع غزة قطاع غزة