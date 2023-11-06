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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القيادة المركزية الأمريكية: وصول غواصة من طراز "أوهايو" إلى الشرق الأوسط

غواصة
غواصة
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، وصول غواصة من طراز "أوهايو" إلى منطقة مسئوليتها في الشرق الأوسط.
وأفادت القيادة المركزية - في تدوينة لها على موقع /أكس/ (تويتر سابقا) - بأنه "في 5 نوفمبر 2023، وصلت غواصة من طراز أوهايو إلى منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية".
وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما، والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.
 

القيادة المركزية الأمريكية الشرق الأوسط غواصه