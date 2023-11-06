استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية طعن بمدينة القدس

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاه شاب - لم تُعرف هويته بعد - في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهاده.

وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مُجندتين، أحدهما بجروح حرجة.

وفي وقت لاحق، اعتدت شرطة الاحتلال على المواطنين المقدسيين في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، تحت تهديد السلاح.

وبارتقاء الشاب في القدس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 144 شهيدا.

