ads
الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية طعن بمدينة القدس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاه شاب - لم تُعرف هويته بعد - في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهاده.
وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مُجندتين، أحدهما بجروح حرجة.
وفي وقت لاحق، اعتدت شرطة الاحتلال على المواطنين المقدسيين في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، تحت تهديد السلاح.
وبارتقاء الشاب في القدس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 144 شهيدا.
 

استشهاد شاب فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي عملية طعن بمدينة القدس