ads
الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية البريطانية تعلن سحب بعض موظفي سفارتها في لبنان مؤقتا

الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب بعض موظفي السفارة البريطانية من لبنان مؤقتا، بحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت القناة بحسب بيان رسمي للوزارة، أنها نصحت بالفعل البريطانيين بعدم السفر إلى لبنان، بسبب التوتر الذي يسود المنطقة في الوقت الراهن، فيما حثت البريطانيين في لبنان على المغادرة، على خلفية تبادل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

يذكر أن الوكالة اللبنانية الوطنية، أعلنت وقوع قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط منطقتي الناقورة واللبونة جنوب لبنان، فيما رد جيش الاحتلال، بأن القوات اشتبكت مع سيارة في لبنان، يشتبه بنقلها "إرهابيين".

السفارة البريطانية لبنان وزارة الخارجية البريطانية القاهرة الاخبارية إسرائيل