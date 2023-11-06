الخارجية البريطانية تعلن سحب بعض موظفي سفارتها في لبنان مؤقتا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب بعض موظفي السفارة البريطانية من لبنان مؤقتا، بحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت القناة بحسب بيان رسمي للوزارة، أنها نصحت بالفعل البريطانيين بعدم السفر إلى لبنان، بسبب التوتر الذي يسود المنطقة في الوقت الراهن، فيما حثت البريطانيين في لبنان على المغادرة، على خلفية تبادل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

يذكر أن الوكالة اللبنانية الوطنية، أعلنت وقوع قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط منطقتي الناقورة واللبونة جنوب لبنان، فيما رد جيش الاحتلال، بأن القوات اشتبكت مع سيارة في لبنان، يشتبه بنقلها "إرهابيين".