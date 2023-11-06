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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يعد إدارة الزمالك بتصحيح الأخطاء والظهور القوي أمام بيراميدز

معتمد جمال مدرب عام
معتمد جمال مدرب عام الزمالك
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وعد معتمد جمال  مدرب عام الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، إدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب بتصحيح أخطاء اللاعبين والعودة للمسار الصحيح فنيا بداية من مباراة بيراميدز المقرر لها الأربعاء المقبل.

وكان الزمالك قد تعرض لخسارتين صادمتين أمام إنبي وفريق زد الصاعد للدوري الممتاز حديثا وذلك في الأيام الماضية، الأمر الذى دفع الإدارة لإقالة مدرب الفريق الأبيض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وخسر فريق الزمالك درع الدوري في الموسم الماضي ويواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم أيضًا محليًا.

معتمد جمال الزمالك بيراميدز أيمن مصطفى