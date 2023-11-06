شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على غزة

استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ31 على التوالي، مع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت كافة للمرة الثالثة، منذ بدء العدوان 7 أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، بعد منتصف الليلة، إلى 45 شهيدًا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فيما وصل مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ثلاثة شهداء، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في بيت حانون. وفي رفح، استُشهد 6 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وعدد من الإصابات.