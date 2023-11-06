"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى عنيف على مناطق بجنوب لبنان

أعلنت الوكالة اللبنانية الوطنية، أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط منطقتي الناقورة واللبونة جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وادعى جيش الاحتلال، أن القوات اشتبكت مع سيارة في لبنان، يشتبه بنقلها "إرهابيين".

وأضاف جيش الاحتلال خلال تصريحاته": "ادعاءات وجود مدنيين في سيارة بلبنان يخضع للفحص والواقعة قيد المراجعة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الـ 31 على التوالي، والذي نتج عنه وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.