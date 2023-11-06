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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غرب مدينة "ألماتي" بأوزبكستان

زلزال
زلزال
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أعلنت وزارة الطوارئ في أوزبكستان، تسجيل زلزال بقوة 5 درجات جنوب غرب مدينة "ألماتي" بأوزبكستان.
وقالت الوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن الزلزال وقع عند الساعة 03:57 بالتوقيت المحلي (22:57 بتوقيت جرينتش)، وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 1195 كم جنوب غرب "ألماتي"، وكان عمق مركز الزلزال 15 كم.
وأكدت أنه لم ترد معلومات بشأن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الزلزال حتى الآن.
 

زلزال أوزبكستان