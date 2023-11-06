تجمع للشبورة المائية الكثيفة وانعدام الرؤية على الطرق الرئيسية داخل الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية في ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين، ومنذ مساء أمس تجمع كثيف للشبورة المائية على بعض الطرق الرئيسية داخل المدينة، والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وسط إنعدام الرؤية.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أمس عبر الصفحة الرسمية لها على موقع فيس بوك، انتشار ظاهرة الشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا على السادة قائدى المركبات يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

بناء على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أطلقت محافظة الإسكندرية أمس قرار بإغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب الساده قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.