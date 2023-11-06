تهديد صهيوني بإلقاء قنبلة نووية على غزة.. إدانات عربية ضد تصريحات وزير تراث الاحتلال.. و«نتنياهو» يوقفه حتى إشعار آخر

أثارت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة والتخلص من جميع الفلسطينيين من خلال إبادتهم نهائيًا، ردود فعل وإدانات عربية واسعة.

وقال وزير التراث الإسرائيلي في تصريحات إذاعية أن أحد الخيارات المطروحة إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وأضاف أن كل مدنيي غزة "متورطون"، وإلى جانب ذلك عارض إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

إدانات عربية ضد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات الهمجية التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.

وذكرت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها، الأحد، أن هذا الأمر يعد إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وأكد البيان أن دعوات الوزير الإسرائيلي، امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.



السعودية تدين التصريحات المتطرفة

بينما أدانت السعودية بأشد العبارات، الأحد، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.. وأن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".

«خارجية الأردن» تدين التصريحات العنصرية التحريضية

وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



خارجية الكويت تدين التصريحات الوحشية



وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها الشديدة لتصريحات أحد وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد إن هذه التصريحات تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين قد تمادى إلى مرحلة خطيرة وغطرسته وصلت إلى درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.

وجددت مناشدة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين.

خارجية الإمارات تستنكر التصريحات المشينة

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المشينة وغير المقبولة لوزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة،‎ واعتبرت دولة الإمارات أن هذه التصريحات تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب. كما أنه يثير قلقًا بالغًا بشأن وجود نية لارتكاب جريمة إبادة جماعية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الإمارات القاطع للتلويح بإستخدام سلاح نووي. أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لهم.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.

كما أعلنت فصائل فلسطينية، الأحد، أن تصريحات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي "وزير التراث عميحاي إلياهو" عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة نتنياهو ضد شعبنا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، وذلك عقب تصريحاته بإلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن حديث وزير التراث عميحاي إلياهو عن استخدام النووي في قطاع غزة، هي تصريحات منفصلة عن الواقع.