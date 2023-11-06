غارات إسرائيلية على الشريط الشمالي والغربي لمدينة غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فجر الاثنين إن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

ووسط قطاع غزة، قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا على الأقل في دير البلح ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

وأشارت أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح.

وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.