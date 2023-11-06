استقالات في حزب العمال البريطاني لعدم دعم زعيم الحزب طلب وقف إطلاق النار في غزة

أعلن زعيم مجلس مدينة بيرنلي بمقاطعة لانكشر شمال غرب بريطانيا و10 أعضاء آخرين من حزب العمال البريطاني، استقالاتهم لعدم دعم زعيم الحزب كير ستارمر طلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن زعيم المجلس أفراسياب أنور الذي يعمل في الحزب منذ 10 سنوات، أنه كان من بين الذين طالبوا زعيم الحزب كير ستارمر بالتنحي يوم الخميس.

وتمت مشاركة بيان الاستقالة، هذا المساء، نيابة عن نشطاء المجتمع زاهد خان وأورنجزيب علي ومستشار المقاطعة عثمان عارف.

وجاء في بيان للمجموعة المستقيلة "لقد شعرنا دائما أن مسؤوليتنا كأعضاء منتخبين هي العمل على إحداث التغيير من الداخل لكن رغم مساعينا المستمرة فقد أصبح من الواضح أن كير ستارمر والقيادة إما لا يستطيعون أو لا يريدون الاهتمام بمخاوفنا أو الاعتراف بالمشاعر داخل مجتمعاتنا".

ويضيف البيان "للأسف، بعد استنفاد كل الخيارات المتاحة، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن موقف الحزب الحالي بشأن فلسطين لا يتوافق مع القيم التي نعتز بها".