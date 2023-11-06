العاهل الأردني يعلن إنزال مساعدات طبية في غزة

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، أن سلاح الجو الملكي تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال الملك عبدالله الثاني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)

"بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين."

وقال بيان للجيش الأردني: "صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه 76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظرًا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح."

وأضاف البيان: "تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع."