الاستعلام عن حالة 4 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الزراعي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الزراعي، والتحفظ على سائق السيارة لسؤاله عن ملابسات الحادث، وكذا السيارة لعرضها على الفحص الفني، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت التحريات أن السيارة انقلبت بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وهو ما أسفر عن انقلاب السيارة وإصابة ٤ أشخاص.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي.

تبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بقرية البليدة ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق