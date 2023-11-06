الاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 أشخاص أصيبوا في حادث مروري بمنشية القناطر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ8أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارتين بمنشية القناطر، وسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السيارتين وعرضهم على الفحص الفني.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة منشية القناطر.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص والمعاينة تصادم سيارتين مما أسفر عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.