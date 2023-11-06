كشف غموض العثور على جثة فتاة أسفل برج سكني بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة فتاة أسفل برج سكني بشارع اللبينى بالهرم، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمسرح الحادث، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وإعداد تقرير بسبب الوفاة.

وأشارت التحريات الأولية، أن الجثة لفتاه تدعى "سعاد.ع." تبلغ من العمر 18 سنة، ترتدي ملابسها بالكامل.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان الفتاة، وجود آثار كسور متعددة بأنحاء الجسد، ونزيف داخلي، وإصابات حدثت بسبب السقوط.

كان مأمور قسم شرطة الهرم، تلقى إخطار من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع المجزر الآلي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة مباحث الهرم وعثر على جثة فتاة أسفل برج سكني بمنطقة اللبيني نتيجة سقوط من الطابق العاشر في ظروف غامضة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.