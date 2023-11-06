بلينكن: الهدنة في غزة قد تسهل عودة الرهائن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة سوف تسهل مسألة عودة الرهائن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال بلينكن خلال كلمة ألقاها في العراق إن "الهدنة الإنسانية في غزة يمكن أن تزيد من فرص عودة الرهائن".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق للإسرائيليين بأن "الموافقة على هدنة إنسانية ستساعد إسرائيل على كسب المزيد من الوقت لهجومها البري على قطاع غزة"، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس".

أعلنت وزارة الصحة في غزة ﺃمس الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.