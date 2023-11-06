بحضور وكيل شباب دمياط.. انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب الحوراني

انعقدت اليوم الأحد بمركز شباب الحوراني إدارة شباب فارسكور فعاليات الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2024/2023 وذلك بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة في دمياط بحضور الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط

تضمن جدول الأعمال اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز للعام المالي2023/2022

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات ، حضر الجمعية العمومية لجنة عليا مدير إدارة الهيئات والشئون القانونية بالمديرية ، ولجنة فرعية مشكلة من الشئون القانونية والهيئات والتفتيش المالي بالفرع والمديرية وكانت جلسة الجمعية العمومية قانونية طبقا لنص المادة 14 من اللائحة وتم إكتمال النصاب القانوني حيث حضر عدد 105 من اصلا 196 عضو..

ويتم عقد الجمعيات العمومية ، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والددكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية



شاركت مديرية الشباب والرياضة في دمياط ، في مشروع اللقاءات الرياضية التنافسية للفتيات خماسي كرة القدم، تحت شعار "ألف بنت ألف حلم والتي تنظمها الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الادارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة ، بمركز شباب مدينة الروضة .

كما يسهم المشروع فى اكتشاف المواهب فى كرة القدم بين أوساط الفتيات، والعمل على إعدادهن، وصقل مهاراتهن؛ ليكونوا نواةً للأندية والمنتخبات الوطنية، ويشارك به الفتيات من أعضاء مراكز الشباب، الراغبات الانضمام لتعلم مهارات رياضة كرة القدم ،وكشفت وزارة الشباب والرياضة أن مشروع“ألف بنت ألف حلم” استطاع أن يُقدم للمنتخب الوطنى اللاعبة.