الكويت تدين بشدة تصريحات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي الداعية لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها الشديدة لتصريحات أحد وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد إن هذه التصريحات تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين قد تمادى إلى مرحلة خطيرة وغطرسته وصلت إلى درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.

وجددت مناشدة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين.