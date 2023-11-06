اصطفاف المعدات في فارسكور لمواجهة الأزمات والكوارث في دمياط

شارك اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور في محافظة دمياط تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث من خلال مراجعة وتجهيز كافة المعدات فى إطار توجيهات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط حيث شارك فى إصطفاف المعدات للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية السيطره عليها.

وشهد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور فى دمياط في عملية اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة فارسكور وذلك للعمل على شرح مهام كل فرد لكيفية التعامل وقت حدوث الأزمه. وشارك فى الإصطفاف فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث والحمله الميكانيكية للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعيه وكيفية السيطره عليها وإستعدادها للعمل عند حدوث أى طارئ قد يحدث.

ومن جانبه أكد اللواء رئيس مركز ومدينة فارسكور أن الهدف من المشاركه فى الإصطفاف هو تطوير ورفع كفاءة المعدات بمختلف أنواعها والعمل على صيانتها أولا بأول وبصفة مستمرة حتى يتم الإستفادة منها فى العمل وتكون جاهزة لتأدية الخدمة المطلوبة وأن تكون بحالة جيدة فى مواجهة أى مخاطر.

وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل ، و توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والايجابية بالأدلاء بأصواتهم باعتباره حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية، حيث أطلق قطاع الثقافة ندوات بعدد من القرى لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وأيضًا التأكيد على دور المرأة فى المشاركة باعتبارها نصف المجتمع و توعية اسرتها على أهمية الادلاء بأصواتهم .

أطلقت مديرية التربية والتعليم عدد من البرامج تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة و أهم المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال السنوات الاخيرة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

واستمرت مديرية الأوقاف فى عقد ندوات للتوعية بذلك، كما أطلقت الوحدات المحلية حملات اعلامية عبر حساباتها الرسمية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والتأكيد على دور المواطن فى استكمال مسيرة التنميةوالبناء.