الوداد يفوز على صن داونز بهدفين لهدف في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي

حقق فريق الوداد المغربي فوزا غير مطمئن على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب نهائي بطولة الدوري الإفريقي

وشهدت الدقيقة الـ 35، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الوداد من ركلة ركنية من الطرف الأيمن وصلت إلى حارس مرمى صنداونز بعد ارتباك دفاعي.

وجاء هدف الوداد الأول عن طريق كرة عرضية من منتصر لحتمي لاعب الوداد من يمين منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع صنداونز ليحاول ريفالدو تشتيت الكرة لتسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 78، سدد عبد المنعم بوطويل تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح صنداونز تصدى لها حارس المرمى لكنها سكنت الشباك

وجاء الهدف الثاني للوداد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الوداد من الطرف الأيمن شتتها الدفاع لتصل إلى أنس سرحات الذي سدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في بريتوريا يوم الأحد المقبل الموافق 11/12، في تمام الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة.