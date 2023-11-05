في حوار "البوابة نيوز".. سلوى عثمان تكشف تفاصيل مشاركتها في "نعمة الأفوكاتو" و"الوصفة السحرية"

سلوى عثمان تعيش بمنطقة شعبية في "نعمة الأفوكاتو" ووالدة بسمة داود في “الوصفة السحرية”

نجحت الفنانة سلوى عثمان في فرض نفسها على الساحة الفنية من خلال تميزها في الأدوار التي شاركت بها، حيث نجحت في ترك بصمتها على العديد من الأعمال الفنية، رغم عدم تقديمها للأدوار الرئيسية، بل وتركت بعض مشاهدها أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، وأشاد الكثيرون بموهبتها.

وتعيش الفنانة سلوى عثمان حاليا حالة من النشاط الفني، حيث تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض مسلسلين، وهما "الوصفة السحرية" والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بجانب مسلسل "نعمة الأفوكاتو" مع مي عمر، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

هذا بجانب مشاركتها في مسلسل "ورق التوت"، والذي يتم عرضه حاليا، وفي حوار خاص لـ "البوابة"، كشفت سلوى عثمان، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، ومسلسل "الوصفة السحرية"، وتأثر السوشيال ميديا على نجاح الأعمال الفنية.. مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

* ما الذي جذبك إلى المشاركة في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"؟

** ما جذبني إلى المشاركة في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، هو أن المسلسل من إخراج محمد سامي، حيث سبق وتعاونت معه في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وهو مخرج كبير وناجح، وأي عمل فني يقوم بإخراجه يحقق النجاح، بجانب أن المسلسل من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وعدد من النجوم، بجانب أن الدور الذي أقدمه خلال أحداث المسلسل جذبني بعد قراءة السيناريو، وجميع هذه العوامل هي ما جذبتني للمشاركة في المسلسل.

* ما تفاصيل شخصيتك في مسلسل "نعمة الأوكاتو"؟

** أجسد خلال أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، شخصية أم لشاب وفتاة تعيش في منطقة شعبية، وابنها وابنتها هما بالنسبة لها كل حياتها، ويتعرفون خلال أحداث المسلسل على نعمة والتي تجسد شخصيتها مي عمر، وتتوالي الأحداث بعد ذلك.

* ما أصعب مشاهدك في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"؟

** الحمد لله لم أواجه أي صعوبات خلال تصوير مشاهدي في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وانتهيت من تصوير جميع مشاهدي في المسلسل، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

* ما رأيك في انتشار المسلسلات القصيرة المكونة من 10 و 15 حلقة؟

** نعمل دائما على إرضاء جميع الأذواق، فهناك مسلسلات 5 و10 و15 و30 و45، وهناك أشخاص يفضلون المسلسلات القصيرة والتي تنتهي حلقاتها سريعا، وأخرون يفضلون المسلسلات الطويلة، ولكن لابد أن يكون المسلسل الطويل مليئا بالأحداث المشوقة حتى يجذب الجمهور ولا يمل من متابعة الحلقات، والجمهور هو من يختار نوعية المسلسلات التي يفضل مشاهدتها.

* ماذا عن مشاركتك في مسلسل "الوصفة السحرية"؟

** أنا ضيفة شرف في مسلسل "الوصفة السحرية"، وهو مكون من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة خارج السباق الرمضاني، وتدور أحدث المسلسل عن مجموعة من العائلات يعيشون في كمبوند واحد، ومن ضمنهم عائلة بسمة داود وإسلام جمال، وأجسد خلال أحداث المسلسل شخصية والدة بسمة داود وإسلام جمال يجسد شخصية زوج ابنتي، ودوري في المسلسل لايت كوميدي.

* حدثينا عن مشاركتك في مسلسل "ورق التوت".. وكيف استقبلت ردود الأفعال على مشاركتك في المسلسل؟

** مسلسل "ورق التوت" هو مسلسل اجتماعي، ويتناول قصصا لمجموعة من الشباب والفتيات الذين يدرسون التمثيل داخل الأكاديمية، ويتناول المسلسل عائلات هؤلاء الشباب وظروفهم العائلية وحياتهم، وأجسد خلال أحداث المسلسل شخصية والدة ثراء جبيل التي تدرس في الأكاديمية، والتي تعيش في منطقة شعبية، والحمدلله ردود الأفعال على مشاركتي في المسلسل كانت رائعة.

* هل تحصل المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني على فرص أكبر في المشاهدة من مسلسلات الأوف سيزون؟

** على حسب الموضوع الذي يتناوله المسلسل، وبالنسبة لي بالطبع مشاركتي في مسلسل من إخراج محمد سامي في الموسم الرمضاني، هي شيء إيجابي بالنسبة لي، حيث سيحظى هذا المسلسل بنسب عالية من المشاهدة نظرا لتميز محمد سامي، أما عن مشاركتي في مسلسل "الوصفة السحرية" والذي سيعرض خارج الموسم الرمضاني.

هذا المسلسل له طابع خاص بالنسبة لي، نظرا لأن دوري بالمسلسل لايت كوميدي، وبشكل عام الموضع الجيد سواء داخل السباق الرمضاني أو خارج السباق الرمضاني بالطبع سوف يحقق النجاح ويجذب الجمهور لمشاهدته.

* هل تؤثر السوشيال ميديا على انتشار الأعمال الفنية ونجاحها؟

** بالطبع للسوشيال ميديا دور كبير في نجاح أي عمل فني، ولكن قبل تأثير السوشيال ميديا لابد أن يكون المسلسل نفسه جيدا ويتابعه الجمهور بشكل كبير، وبعد ذلك يأتي تأثير السوشيال ميديا على نجاح المسلسل، ولكن إذا لم يكن يحتوى المسلسل على أحداث مشوقة فلن تؤثر السوشيال ميديا على نجاحه، لأن نجاح السوشيال ميديا يأتي من نجاح المسلسل.

وعلى سبيل المثال مسلسل "جعفر العمدة" الذي شاركت به في رمضان الماضي، كان الجمهور ينتظر مني خلال عرض الحلقات أن أخبر جعفر العمدة على مكان ابنه، رغم أن الجمهور كان يعرف الحقيقة وأنه ابنه، ولكن تأثير المسلسل على الجمهور دفع الجمهور عبر السوشيال ميديا لمطالبتي بإخباره بالحقيقة، وهذا يدل على اهتمام الجمهور بالمسلسل، وتميز المسلسل يظهر من خلال السوشيال ميديا.

* ما رأيك في انتشار "المنصات" خلال الآونة الأخيرة؟

** هي تجربة جيدة بالتأكيد وحققت النجاح خلال الفترة الأخيرة، وأصبح الجمهور يفضل متابعة الأعمال الدرامية من خلالها، وفي البداية كان الجمهور لا يتابع المنصات، ولكن مع مرور الوقت أصبح لها جمهور وتجظي بنسب عالية من المشاهدة، وشاركت مؤخرا في مسلسل "نصي التاني" مع علي ربيع والذي تم عرضه عبر منصة "شاهد".

وشاركت أيضا في مسلسل "الغرفة 207" مع محمد فراج، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وغيرها من الأعمال الدرامية التي حققت النجاح من خلال المنصات، حيث إن هناك جمهورا يفضل متابعة المسلسل دون إعلانات أو الارتباط بوقت معين، والعوامل الرئيسية لنجاح أي عمل فني هي العمل المكتوب بشكل جيد وبه مخرج وممثلون جيدون لأن هذه العوامل هي العوامل الرئيسية لنجاح أي مسلسل.