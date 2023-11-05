صدمة جديدة في الأهلي بسبب إصابة علي معلول

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة التونسي علي معلول ظهير ايسر الفريق، قبل لقاء سيراميكا كليوباترا الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

وقال طبيب الأهلي عبر موقعه الرسمي للأهلي إن علي معلول يعاني من ألم في العضلة الخلفية، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق، وفقا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم الأحد، تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.

وتعتبر إصابة علي معلول بمثابة الصدمة للجهاز الفني للأهلي في ظل عدم وجود بديل مميز في مركز الظهير الأيسر.

وقرر كولر منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا، على أن يستأنف الفريق مرانه الثلاثاء، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا.