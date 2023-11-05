إيقاف المستحقات وخصم 250 ألف جنيه لكل لاعبي المصري بعد رباعية البنك الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ايقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى ، مع توقيع عقوبة خصم 250 ألف جنيه من مستحقات اللاعبين.

جاء هذا القرار على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة في مباراة الجولة السادسة من الدوري.

ولم يقدم فريق المصري الأداء المتوقع وظهر الفريق البورسعيدي بصورة متواضعة وخسر بنتيجة ثقيلة امام البنك الاهلي في أول قيادة فنية لطارق مصطفي الذي تولي مهمة البنك الاهلي خلفاً لبابا فاسيليو الذي رحل لسوء النتائج.